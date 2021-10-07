وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«البيان»: رفض تمديد ولاية «الخبراء الدوليين» انتصار لليمنيين

المصدر: دبي - البيان

شدد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عمر عرمان على أن رفض مجلس حقوق الإنسان، اليوم، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين الخاص باليمن، أول رسالة إيجابية منه لليمنيين بشأن موقفهم من ميليشيا الحوثي.

وقال عرمان في تصريحات لـ«البيان» إنه خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة اعتبر الحوثيون أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم.

وأضاف قائلاً: «طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن». وتابع قائلاً: «لذلك يعتبر التصويت اليوم برفض التمديد انتصاراً لليمنيين، في مواجهة المشروع الإيراني».

من جهة أخرى، اعتبر عرمان أن القرار اليوم يؤكد أهمية دور الآليات الوطنية اليمنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل.

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