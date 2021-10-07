7 نساء ضمن الفريق الحكومي في المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة رجل الأعمال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بعد شهر على فوزه بالانتخابات البرلمانية.

وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيراً بينهم 7 نساء، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية، أبرزهم وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.

كذلك، ضمت التشكيلة الحكومية وجوهاً جديدة على الساحة السياسية، جلهم من التكنوقراط.

وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة منذ 2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية في 8 سبتمبر الماضي، ملحقاً هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين.

وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يصنف ضمن وسط اليمين، إضافة إلى الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.

وشهد الفريق الحكومي الجديد عودة وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب حتى الآن في باريس شكيب بنموسى إلى الجهاز التنفيذي مكلفاً بحقيبة التربية الوطنية والتعليم. وترأس بنموسى لجنة ملكية أعلنت في مايو عن «نموذج تنموي جديد» يعول عليه، خصوصاً لتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة ومضاعفة معدل النمو في أفق العام 2035.

يشار إلى أن الدستور المغربي يمنح صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز