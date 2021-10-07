رفض دولي لتمديد ولاية فريق الخبراء المعنيين بالانتهاكات في اليمن

المصدر: البيان

رفضت مساء اليوم أغلبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين.

وصوتت 21 دولة ضد مشروع القرار الأوروبي بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن مقابل 18 دولة بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف مساء اليوم.

وأكدت المجموعة العربية والخليجية أمام مجلس حقوق الإنسان في توضيح رفضها لمشروع القرار الأوروبي بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن أنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية خاصة وأن التقارير التي قدمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد.

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