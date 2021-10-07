التحالف يدمّر 3 زوارق مفخخة في اليمن

المصدر: عدن - البيان

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ثلاثة زوارق مفخخة في مدينة الحُديدة كان يتم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة ضد المملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف:«نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحية بمحافظة الحديدة».

يأتي هذا فيما أحبطت القوات المشتركة محاولة لميليشيا الحوثي لاستحداث مواقع جديدة في وسط الحديدة، فيما لا تزال الأمم المتحدة تبحث عن رئيس جديد لبعث المراقبين في المدينة بعد انتهاء مدة عمل الجنرال الهندي ابيجيت جوها.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة أخمدت نيران الميليشيا رداً على تصعيدها في المتواصل وسط الحديدة وجنوبها، حيث رصدت مصادر نيران استهدفت الأعيان المدنية في منطقة كيلو 16 المدخل الشرقي لمدينة وميناء الحديدة حيث ردت عليها بالأسلحة المناسبة وأخمدتها على الفور.

وحسب المصادر، فإن الميليشيا أطلقت النار أيضاً على التجمعات السكنية في بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب مدينة الحديدة وبصورة كثيفة. وأن وحدات القوات المشتركة المرابطة في المنطقة تمكنت من تحديد مصادر إطلاق النار الحوثية وردت عليها بضربات مركزة ومباشرة بالأسلحة المناسبة ودمرت أسلحة متوسطة تابعة للميليشيا.

من جهته، كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ أكثر وضوحاً في توصيف تصعيد الميليشيا، وأكد أن محاولتها السيطرة على محافظة مأرب تمثل «حجر عثرة» في مفاوضات الأزمة اليمنية.

وقال إنه يرى إصراراً كبيراً من الحوثيين للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز، وهو موقف لم يسجله غيره من العاملين على إنهاء ملف الحرب في اليمن والدفع بالأطراف نحو محادثات سلام شاملة. فيما اكتفى المبعوث الجديد للأمم المتحدة هانز غروندبورغ بلقاءات، بعد فشله في انتزاع موافقة مفاوضي ميليشيا الحوثي على خطة وقف الحرب التي اقترحتها الأمم المتحدة.

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