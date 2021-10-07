السيسي: العرب دعموا مصر في أصعب أوقاتها

المصدر: (القاهرة - وكالات)

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير والاعتزاز، للشعوب العربية، التي وقفت بجانب مصر في أزمة 1967، وقال «كان ذلك أحد أهم عوامل قدرة مصر على الاستمرار، وعلى الاستعداد الجيد لتحقيق نصر أكتوبر».

وأشار إلى أن الأشقاء العرب، قدموا الكثير لمصر خلال الفترة الصعبة التي مرت على مصر، من أول 3 يوليو 2013، وكان دعمهم قوياً، في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر. وقال الرئيس السيسي «نحن لا ننسى الفضل من أصحاب الفضل.. ومن وقفوا جانب مصر.. فلن ننسى هذا الأمر».

جاء ذلك، في كلمة للرئيس السيسي أمس، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل»، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وفي سياق الكلمة، قال السيسي إن المصريين كلهم تألموا بسبب الإرهاب، موضحاً أن الدولة المصرية كلها دفعت الثمن، وليس أهالي سيناء فقط. وأضاف السيسي، خلال الندوة، أن «كل محافظات مصر قدمت شهداء، سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنوداً، حتي نتخلص نهائياً من الإرهاب».

وأوضح أن «سيناء ستعود أفضل مما كانت، وإن الخير والأمن والاستقرار، سيتحقق في سيناء، وكل ربوع مصر»، مضيفاً: «الشر مهما كانت قوته، لا يمكن أن يهزم الخير، الشر استثناء، والخير قاعدة، وعمر الاستثناء ما يهزم القاعدة، وربنا يقدّرنا على البناء والتعمير في سيناء».

ووجّه السيسي «الشكر لأهالي سيناء علي دورهم في حرب أكتوبر المجيدة»، موضّحاً أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، وأنهم مصريون، سواء قبل حرب 1967 أو بعدها، أو قبل حرب 1973 أو بعدها.

وقال السيسي إن «أهالي سيناء كان لهم دور كبير في حرب أكتوبر، ولكن الدولة المصرية، لم تستطع في بعض الفترات عمل الواجب نحوهم»، مضيفاً أن مصر ستحاول شكرهم، ورد جميلهم علينا كلنا، خاصة أنهم عاشوا فترة في كنف الاحتلال، وقاموا بتقديم الدعم للجيش المصري، معرّضين أنفسهم للخطر الحقيقي، حتى تعود سيناء لأهلها ولمصر».

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