المغرب يحبط مخططاً إرهابياً ومحمد السادس يفتتح البرلمان الجديد الجمعة

المصدر: تونس، الرباط - الحبيب الأسود

يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد غدٍ الجمعة الدورة النيابية الأولى للبرلمان الجديد بخطاب للشعب، بعد الانتهاء من تنظيم الموسم الانتخابي الحافل الذي انطلق في الثامن من سبتمبر الماضي، واختتم أمس الثلاثاء بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأعلنت الداخلية المغربية الليلة الماضية، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك ضمن مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وقالت الوزارة إن حزب الأحرار حصد 27 مقعداً في الغرفة البرلمانية الثانية، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 19 مقعداً، مقابل 17 لحزب الاستقلال، فيما ظفر حزب الحركة الشعبية بـ12 مقعداً، وحاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد، وعادت 3 مقاعد لحزب العدالة والتنمية الإخواني، ومقعدان اثنان لحزب الاتحاد الدستوري، وبالنسبة لبقية الأحزاب والبالغ عددها 6، فقد تمكن 3 منها، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. بينما فاز مترشح واحد مستقل بمقعد في المجلس.

وفيما يخص مقاعد هيئة ممثلي العمال، عادت 8 مقاعد إلى الاتحاد المغربي للشغل و6 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و3 مقاعد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومقعدان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومقعد واحد للفيدرالية الديمقراطي للشغل.

وبالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممن تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانوناً.

وأضافت الوزارة أن عدد المترشحين للغرفة الثانية للبرلمان، بلغ 691 للتنافس على 120 مقعداً، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحاً موزعاً على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعداً المخصصة لهيئة ممثلي العمال.

ميدانياً، أعلنت السلطات أنها فككت اليوم الأربعاء خلية من خمسة أشخاص يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش، في عملية مكنت من «إجهاض مخطط إرهابي وشيك» كان يستهدف مقرات وشخصيات أمنية ومحلات عمومية يتردد عليها مغاربة وأجانب.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن من إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة (شمال)، تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاماً، كانوا قد أعلنوا الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز