الأمن السوداني يحاصر مبنى مشتبهاً فيه

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أعلنت مصادر أمنية سودانية لـ«البيان» أن القوات الأمنية طوقت اليوم الأربعاء مبنى سكنياً بحي جبرة جنوبي الخرطوم، بعد توافر معلومات بأن المبنى تقطنه خلية إرهابية، في وقت شدد فيه جهاز المخابرات السوداني على أن السودان سيظل عصياً على النشاط الهدام والخلايا الإرهابية.

وحسب المصادر، فإن قوات أمنية انتشرت بكثافة، ووضعت سياجاً أمنياً بالمنطقة، وأغلقت شوارع رئيسية بالحي الذي شهد خلال الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين أجهزة الأمن وخلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مما أدى إلى سقوط ستة من عناصر الأمن السوداني وعدد من أفراد الخلايا، وألقت السلطات القبض على آخرين يتبعون لتلك الخلايا الإرهابية.

وناشد جهاز المخابرات السوداني في بيان الليلة الماضية السودانيين بمساعدة الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي أنشطة إرهابية مشبوهة تعمل على زعزعة استقرار البلاد، وأكد أن القوات الأمنية ستبذل كل جهدها لمتابعة وتفكيك الأنشطة وجيوب الخلايا الإرهابية في البلاد.

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