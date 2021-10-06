حرص عراقي على أن تكون انتخابات الأحد نزيهة وآمنة

المصدر: (بغداد - وكالات)

تحرص الأوساط العراقية على أمان وسلامة الانتخابات العامة المزمع إجراؤها الأحد المقبل، وتترجم هذا الحرص من خلال حض العراقيين على المشاركة، كما من خلال الانتشار الأمني المكثف لإشعار الناخبين بالأمان.

ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي،أمس، جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة. وقال خلال جلسة للحكومة العراقية «سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف «نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة». وأكد لقد «اتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية، ووفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة».

وباشرت الحكومة بنشر القوات الأمنية في مراكز الاقتراع، استعداداً للانتخابات العامة البرلمانية المبكرة، المقررة الأحد المقبل.

وقال ، الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات غالب العطية، إن القوات الأمنية انتشرت في 8273 مركزاً انتخابياً في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى أنه تم توزيع القوات الأمنية بكامل جاهزيتها استعداداً ليومي الاقتراع.

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