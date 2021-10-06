مخزون الغذاء والوقود في مأرب يوشك على النفاد

المصدر: عدن - البيان

مع استهداف ميليشيا الحوثي التجمعات السكنية في منطقة الروضة في مديرية الجوبة حذرت الحكومة اليمنية من نفاد مخزون الغذاء والوقود والأدوية من مديرية العدلية في جنوب محافظة مأرب بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيا على المديرية منذ أسبوعين. وقالت مصادر عسكرية لـ «البيان» إن عدداً من منازل منطقة الروضة تضرّرت جراء قصف الميليشيا للتجمعات السكنية في أطراف مديرية الجوبة، مشيرة إلى موجة نزوح جديدة من المنطقة جراء استهداف الميليشيا للتجمعات السكنية.

وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة، إن ثلاثة مدنيين توفوا في مديرية العبدية جنوب المحافظة، جراء حصار الميليشيا على المديرية منذ أكثر من 15 يوماً. وفي تقرير حقوقي ذكر المكتب أن الميليشيا تمنع عن سكان المديرية البالغ عددهم 35 ألف نسمة، إمدادات الغذاء والدواء والمياه.

سوء التغذية

وناشد مكتب حقوق الإنسان، المجتمع الدولي سرعة إنقاذ حياة 2465 طفلاً يعانون من سوء التغذية الوخيم الذي ينتشر في المديرية من أصل 9827 طفلاً يعانون من سوء التغذية تمكن الفريق الراصد من توثيقهم.

التقرير ذكر أن ثلاثة آلاف و415 امرأة بحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية من الجهات الطبية المختصة والتي لا تتوفر في المديرية، ولا يستطيعون الانتقال للحصول على الخدمات الصحية بسبب الحصار المطبق. ووثق معدوه 23 حالة مرضية مصابة بالفشل الكلوي و11 حالة مصابة بالسرطان، وباتوا مهددين بالموت الحتمي في ظل الحصار ومنعهم من الخروج من المديرية للحصول على الرعاية الطبية ومنع الإمدادات الدوائية للمديرية.

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