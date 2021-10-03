ليبيا.. قانون الانتخابات التشريعية أمام البرلمان اليوم

المصدر: طرابلس - البيان

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم في طبرق يناقش خلالها مقترح قانون الانتخابات التشريعية المقررة أواخر ديسمبر المقبل.

وتأتي الجلسة إثر المشاورات التي شهدتها العاصمة المغربية الرباط بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، بحضور السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا وممثلين عن البعثة الأممية.

وقال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه التقى وفدي النواب والدولة بالمغرب وتأكدت لديه الحاجة لمزيد من جهود التقريب بين الفرقاء، مضيفاً: «نأمل أن يولي النواب والدولة الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر، ويجب أن تمضي الانتخابات قُدماً ولا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية».

وأشادت البعثة الأممية، بتوافقات الرباط، مثنية على دعوة مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين.

إلى ذلك، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن مبادرة رئيس المجلس محمد المنفي تنطلق رسمياً خلال أكتوبر الجاري، مستهدفة إنقاذ المسار السياسي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، معتبرة أنّ فرص نجاحها كبيرة.

وتحتضن ليبيا في 21 أكتوبر الجاري مؤتمر استقرار ليبيا الذي ينتظر أن يكون مناسبة لإطلاق مبادرة كان المنفي أعلن عنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على العملية السياسية، وتجنيب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة.

على صعيد متصل، تتجه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للاجتماع من جديد في جنيف بداية من الخميس المقبل بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، وممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. وسيهدف الاجتماع لتحديد تاريخ البدء في إجلاء المقاتلين الأجانب وإعداد جدول زمني لذلك.

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