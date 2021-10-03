المغاربة يختارون ممثليهم في مجلس المستشارين غداً

المصدر: تونس - البيان

يسدل المغاربة غداً الثلاثاء الستار على الشوط الأخير من الانتخابات عبر التوجّه إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس المستشارين. ويشهد الاستحقاق اختيار 120 عضواً لمجلس المستشارين بينهم 72 عضواً يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضواً يمثلون الغرف المهنية، وثمانية أعضاء يمثلون المنظمات المهنية لأرباب العمل الأكثر تمثيلية، و20 عضواً يمثلون نقابات العمّال. وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويباشر الانتخاب بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

ورجّح مراقبون ذهاب رئاسة المجلس لوزير الخارجية الأسبق، رئيس بلدية «أصيلة» شمالي الرباط، محمد بن عيسى، الذي ترشح عن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسينافس على أحد المقاعد الخمسة المخصصة لممثلي الجماعات الترابية (البلديات).

ووفق دستور 2011، أصبح المجلس يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، ما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين، كما أن لمجلس المستشارين الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالمجالس الترابية المغربية باعتباره امتداداً لها. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويجدد نصف المجلس كل ثلاث سنوات ويعين عن طريق القرعة الأعضاء الذين يشملهم أول تجديد. ويطلق اسم مستشاري المملكة على أعضاء مجلس المستشارين. ويحدد قانون تنظيمي عدد المستشارين وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعها. ويتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون الخمسون الباقون من أعضاء تنتخبهم أيضاً في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي العمّال. وينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

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