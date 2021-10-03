لماذا سمي إعصار شاهين بهذا الاسم؟

المصدر: وكالات

منذ إعلان إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحول الإعصار "جولاب" إلى "شاهين" والجميع يتساءل حول أسباب اختيار هذا الاسم تحديدا؟

في 24 سبتمبر 2021، لاحظ مركز التحذير من الأعاصير المشتركة الأمريكي (JTWC) حدوث إعصار من شرق خليج البنغال، يتجه نحو الهند من بنغلاديش، وقد أطلق عليه اسم "جولاب" الذي اقترحته باكستان ويعني "وردة" باللغة الإنجليزية.

لكن الأرصاد الجوية الهندية قالت إن إعصار "جولاب" يمكن أن يظهر مرة أخرى كإعصار "شاهين" في غضون 2-3 أيام.

ومنذ هذا الإعلان والجميع يتساءل حول أسباب تحول "جولاب" إلى "شاهين"، ولماذا تم اختيار هذا الاسم تحديدا؟

وبحسب موقع جريدة "فري برس جورنال" الهندية، اقترحت دولة قطر إطلاق اسم "شاهين" على الإعصار، وحسب المعاجم العربية، فإن الشاهين هو طائر من الجوارح من جنس الصقر رمادي اللون، يتميز بطول جناحيه وحدة مزاجه، وهو قوي البنية له منسر قصير أعنق، وهو شديد الضراوة على الصيد.

وعاصفة "شاهين" الإعصارية الشديدة (Severe Cyclonic Storm Gulab–Shaheen) النشط حاليا، هي إعصار استوائي على بحر العرب، بعد أن أثرت مؤخرا أوديشا، أندرا برديش، وولاية البنغال الغربية في الهند.

بدأ نظام تسمية الأعاصير في شمال المحيط الهندي لأول مرة في صيف 2004، باقتراح تقدمت به السلطنة في اجتماع لجنة الأعاصير المدارية في بحر العرب وخليج البنغال في عام 1999 بمسقط.

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