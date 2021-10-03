أول ظهور لشيخ الأزهر بعد أنباء عن مرضه «فيديو»

المصدر: البيان

أنهى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رحلته العلاجية بألمانيا اليوم.

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف، عبر بوابتها الإلكترونية، أن الدكتور أحمد الطيب سيشارك في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم» في العاصمة الإيطالية روما غداً، الذي يعد تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 «مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ»، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر من العام الحالي.

ويحضر شيخ الأزهر اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان: «نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم» في الخامس من أكتوبر الذي يوافق يوم المعلم العالمي.

ومن المقرر أن يشارك الإمام الأكبر قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

كانت مشيخة الأزهر قد أوضحت، في وقت سابق، أن الدكتور أحمد الطيب أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوص دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوص اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز