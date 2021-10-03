«يونامي» تنشر مراقبين دوليين في الانتخابات العراقية

المصدر: (بغداد - وام )

أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس، أن البعثة الأممية في البلاد «يونامي» ستنشر مراقبين دوليين في انتخابات أكتوبر العراقية المزمعة.

وأضافت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بمحافظة ذي قار الجنوبية أن أصوات العراقيين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» أن بلاسخارت تعتزم خلال وجودها في جنوبي العراق اللقاء بمجموعة واسعة من المحاورين العراقيين.

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