أمريكا تدعو الأطراف السورية للتفاوض بـ«حسن نية»

المصدر: (دمشق - وكالات)

رحبت سفارة الولايات المتحدة في سوريا، أمس، بإعلان مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية مقرر له في 18 أكتوبر الجاري في جنيف، داعية عبر «تويتر» جميع الأطراف للتفاوض «بحسن نية من أجل حل سياسي دائم عادل لصالح الشعب السوري».

والثلاثاء الماضي، أعلن بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة. وقال: «لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها.. بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز