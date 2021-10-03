قتيل و3 جرحى من بعثة حفظ السلام جراء انفجار في مالي

المصدر: (باماكو - أ.ف.ب)

قُتل عنصر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي «مينوسما»، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة جراء انفجار عبوة ناسفة قرب تساليت شمال شرق البلاد.

وأعلنت «مينوسما» في بيان عن سقوط «قتيل وثلاثة مصابين بجروح بالغة بعد أن أصيبت إحدى فرقنا بعبوة ناسفة قرب تساليت الحدودية». ونقل البيان عن قائد البعثة القاسم وان قوله: «هذا الحادث تذكير محزن بالخطر الدائم الذي يحيط بقوات حفظ السلام والتضحيات التي بذلت من أجل السلام في مالي».

وأضاف أن «هجوم اليوم الجبان يعزز تصميم مينوسما على دعم مالي وشعبها في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز