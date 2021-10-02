ميقاتي: سنعمل على وصل علاقات لبنان مع العرب

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أنّ حكومته ستقوم بكل ما هو مطلوب لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع العرب. وأضاف ميقاتي خلال استقباله في طرابلس شخصيات ووفود شعبية تمنت له التوفيق في مهمته والنجاح للحكومة: «نسمع الكثير من التحليلات الصحافية التي تتناول علاقات لبنان بالدول العربية وصلت إلى حد تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة في المقابل، الحكومة ستقوم بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع الإخوة العرب، ونعلم حرص الأشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من أية أخطار قد تحيط به».

وأشار إلى أن لبنان لطالما شكّل رسالة لتجسيد المحبة والتعايش بين الأديان، ولطالما سارع الأخوة العرب لانتشاله من عثراته، كلما ألمت به المحن، انطلاقاً من تفهمهم الأخوي لخصوصية وتنوع نسيجه السكاني.

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