جرائم بحق ا لأطفال في معسكرات الحوثي

المصدر: (عدن - وكالات)

أطلقت زعفران زايد رئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، وعضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية صرخة تحذير من معسكرات التجنيد التي تنشرها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأكدت المحامية زعفران، في فيديو بثته على حسابها على «تويتر»، أمس، أن انتهاكات لا تصدق تحصل في تلك المعسكرات.‏ وعددت بعضاً من تلك الجرائم التي تقع بحق الأطفال اليمنيين، من ضرب وإهانة وتعذيب وتجويع، إلا أنّها شددت على أنّ الأخطر من ذلك كله، يكمن في تعرض العديد من الأطفال للاغتصاب أيضاً في معسكرات الحوثي.

ونبهت إلى تعاطي بعض الأهل المهين مع الأمر، لا سيّما وأنّ البعض يحاول طمس تلك الجريمة خوفاً من العار. إلى ذلك، تساءلت كيف يجند هؤلاء الصغار ويدفع بهم إلى أتون النار على الجبهات، من أجل إخراج المدنيين وإفراغ مناطق مثل تعز ومأرب من سكانها. بدوره، انتقد مسؤول يمني، تعرض الطلاب والأطفال اليمنيين في المدارس إلى غسل دماغ.

وشارك عدداً من المقاطع المصورة تظهر تلقين مسؤولين حوثيين التلاميذ أفكار الميليشيا ومعتقداتها، بشكل يغيب العقل والمنطق. وأشار المسؤول اليمني، إلى أنّ الميليشيا تستغل المدارس لغسل عقول التلاميذ وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، واستدراجهم للقتال في صفوفها واستخدامهم كوقود في حربها العبثية، خدمة للأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة.

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