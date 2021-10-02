الأمن العراقي يعتقل 25 إرهابيا في نينوى

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أنّ قوات جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال 25 من عناصر داعش في عمليات متفرقة في محافظة نينوى شمالي بغداد. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكن بعد استحصال الموافقات القضائية المستندة إلى معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام، من إلقاء القبض على 25 عنصراً إرهابياً ينتمون لصفوف داعش يعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دواوين مختلفة ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين.

وأوضح البيان، أن المعتقلين اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

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