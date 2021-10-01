إجهاض مخطط لإحياء نشاط «الإخوان» بمصر

المصدر: (القاهرة- وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، وأوضحت الوزارة أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني المصري، تشير إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في ذلك المخطط، وفقاً لما نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية».

ويعتبر كمال الدين أحـد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المسجون صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات.

وأضافت المعلومات استغلال الإخواني يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم.

حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، كما عُثر على غرفة سرية بالشقة تُستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار، وبعض العملات الأخرى، فضلاً عن ممتلكات أخرى للتنظيم. كما تمكنت الأجهزة من ضبط كمية من الذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات بشأن هذا المخطط.

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