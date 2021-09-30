مقتل مصري تعذيباً على يد خاطفيه في ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان

أعلن مكتب النائب العام الليبي عن وفاة وافد مصري جراء التعذيب على يد مختطفيه بمدينة مصراتة، غربي البلاد. وقال المكتب في بلاغ أمس، «إنه بناءً على ما جاء ببلاغ الوافد المصري جبريل صبري علي المقدم لمكتب المحامي العام مصراتة، والذي فصّل فيه تعرضه لظروف وملابسات واقعة خطف شقيقه، لإرغامه على دفع فدية مالية، فقد وجه المحامي العام عناصر جهاز البحث الجنائي وقوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة بمباشرة إجراءات البحث عن الفاعلين وتحرير المجني عليه من خاطفيه».

وأضاف البلاغ إن «الإجراءات الضبطية أسفرت عن ضبط الجناة وتحرير أربعة وافدين والاستدلال على مكان دفن المجني عليه الذي فارق الحياة تحت التعذيب». وتابع إن مكتب المحامي العام – مصراتة – تابع إجراءات التحقيق في الواقعة، وقد تضمنت مدوناته اعترافات الجناة ونتائج معاينة محل الواقعة ومعاينة جثة المجني عليه وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.



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