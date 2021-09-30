رسائل أمريكية متباينة لدمشق.. وبيدرسون يعلن عن جولة دستورية

المصدر: الحسكة – عبد الله رجا

للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية، تبدي الولايات المتحدة مواقف لافتة وإيجابية حيال الحكومة السورية، من خلال الترحيب ببدء الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا التي أعلن عنها أول من أمس.وعلقت نائبة الناطق باسم الخارجية الأمريكية جيلينا بورتر في تصريح صحافي، على قرار فتح الأجواء بين عمّان ودمشق بالقول إن الإدارة الأمريكية طالما الأمر يتعلق بالتجاري فهي ترحب بذلك، وذلك في أول تعليق رسمي أمريكي على اللقاءات المتتالية بين دمشق وعمّان.

إلا أن الخارجية عقبت في وقت لاحق على التصريح بالقول «إن الخارجية الأمريكية تراجع الإعلان»، كما أكد مسؤول آخر في الوزارة في تصريحات صحافية أخرى أن الخارجية تراجع الإعلان. وتراجعت بورتر عن ترحيبها، باستئناف الرحلات الجوية بين عمان ودمشق.

وأعلنت رئاسة الوزراء الأردنية أنه «اعتباراً من الأحد المقبل، تعود طائرات الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمّان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة».

لجنة الدستور

من جهة ثانية، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور ستنعقد في الـ18 من الشهر المقبل في جنيف. وقال خلال جلسة مجلس الأمن: «إن المجموعة المصغرة للجنة مناقشة الدستور ستجتمع في جنيف في الـ18 من أكتوبر وتم إرسال الدعوات لحضور الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة».

وأوضح المبعوث الأممي «لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والحكومة السورية)، من المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معاً في اليوم السابق (الـ17 من الشهر المقبل) للتحضير للجلسة». تصريحات بيدرسون، جاءت في وقت دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في الجلسة ذاتها لمجلس الأمن، لاستئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف بأسرع وقت ممكن، ومن دون أي تدخل خارجي. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن أمس: «نعول على إعادة إطلاق الحوار السوري بجنيف في أقرب وقت ممكن».

إضاءة

تتألف لجنة مناقشة الدستور السورية من 150 عضواً، هم 50 ممثلاً لكل من الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

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