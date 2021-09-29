أمريكا تفرض عقوبات جديدة على حزب الله

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن واشنطن فرضت عقوبات تتصل بميليشيات حزب الله.

وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية: «يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي».

وأضاف: «تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة صنَّفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001، فيما صنَّف مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية في 2 مارس 2016.

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