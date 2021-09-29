7 فلسطينيين في تركيا.. أين اختفوا؟

المصدر: دبي - البيان

أجرى رئيس ديوان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، اليوم الأربعاء، مباحثات مع القنصل العام التركي أحمد رضا ديميرير، في مقر الوزارة في رام الله، في إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها خلية الأزمة في الوزارة لقضية اختفاء عدد من المواطنين الفلسطينيين على الأراضي التركية.

وحسب مصادر إعلامية فلسطينية فإن الحديث يدون عن سبعة فلسطينيين اختفوا في تركيا خلال هذا الشهر.

ووفقاً لموقع قناة «الغد» المصرية، فإن الديك أطلع السفير التركي على الاهتمام الذي يوليه الفلسطينيون لقضية اختفاء عدد من المواطنين الفلسطينيين، كما حث السلطات التركية المختصة على بذل أقصى الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى حقيقة وملابسات اختفائهم.

وأوضح الديك للسفير التركي أن اختفاء هؤلاء بات قضية رأي عام تشغل الشارع الفلسطيني وتحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل القيادة والمواطنين الفلسطينيين.

وبين الديك بأن سفارة فلسطين لدى تركيا شكّلت خلية أزمة وتتابع على مدار الساعة هذه القضية مع وزارة الخارجية والسلطات التركية المختصة.

من جانبه، قال السفير التركي إن السلطات التركية المختصة تبذل قصارى جهودها للوصول إلى معلومات حقيقية بشأن اختفائهم وتقوم بمتابعة هذه القضية المهمة على مدار الساعة، وأن عمليات البحث تجري للحصول على معلومات دقيقة تخص حالات الاختفاء، وأكد السفير التركي أن المختفين غير معتقلين في تركيا، وغير موجودين في أي من مستشفياتها ومراكزها الرسمية. وأوضح أن السلطات التركية ستزود الجانب الفلسطيني بأية مستجدات أو معلومات بشأن هذه القضية فور توفرها.

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