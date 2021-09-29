مشيخة الأزهر تكشف حقيقة مرض الإمام الأكبر

المصدر: البيان

كشفت مشيخة الأزهر حقيقة ما تم تداوله أخيراً عن تعرُّض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لوعكة صحية.

وذكر موقع «مصراوي» الإخباري، نقلاً عن مصادر في المشيخة، أن الدكتور أحمد الطيب سافر إلى ألمانيا للعلاج، مؤكداً أن الزيارة كان قد تم الإعداد لها في وقت سابق ولم تكن طارئة كما أشيع.

وجاءت الزيارة بهدف إجراء فحوص طبية دورية، إذ يخضع الإمام الأكبر في الوقت الحالي لجلسات من العلاج الطبيعي.

ويتواصل شيخ الأزهر بصورة دائمة مع المسؤولين في المشيخة لمتابعة سير العمل، والاطلاع على مجريات الأمور.

يُذكر أن الإمام سيتوجه، مطلع الشهر المقبل، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم» في 4 من أكتوبر، الذي يعد تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين.

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