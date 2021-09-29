نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس

المصدر: رويترز

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أن الرئيس قيس سعيد عيَّن نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء.

وقال البيان إن سعيد "كلف... السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 في ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا.

وتشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

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