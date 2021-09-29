مقتل 5 من المخابرات السودانية بنيران خلية إرهابية

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

لقي خمسة من منسوبي جهاز المخابرات السوداني مصرعهم وأصيب عنصر آخر، إثر عملية مداهمة لخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم.

وأسفرت العملية عن القبض على 11 من الإرهابيين. وقال جهاز المخابرات السوداني في بيان، إنه وفي إطار الجهود المبذولة من قبل جهاز المخابرات العامة لتأمين وحماية استقرار البلاد، وبتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة، وبناء على توفّر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية، تم (صباح أمس) تنفيذ عمليه أمنية للقبض على هذه المجموعة بأحياء جبرة مربعي 18 و14 والأزهري مربع 14.

وأكد البيان، أن قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة قامت بتنفيذ المداهمة لجميع المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية عن القبض على عدد 11 إرهابياً من جنسيات مختلفة، حيث قامت المجموعة الإرهابية بجبرة مربع (14) بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة.

وأضاف البيان: تكبّد جهاز المخابرات العامة خمسة قتلى منهم اثنان من الضباط وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، ومن ثم لاذت المجموعة المكونة من أربعة إرهابيين أجانب من الهروب، وجار مطاردتهم للقبض عليهم. وأكد جهاز المخابرات السوداني، استكمال المسيرة لحفظ وصون الأمن القومي والتصدي لكل الأنشطة التي من شأنها أن تزعزع أمن وسلامة واستقرار البلاد.

يذكر أنه في العام 2019 حذرت الخارجية الأمريكية من وصول تنظيم داعش إلى السودان بعدما تقلصت كثيراً مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

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