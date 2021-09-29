الجزائر تفتح حدودها مع المغرب لهذا السبب

المصدر: البيان

من المفترض أن تكون الجزائر فتحت، أمس الثلاثاء، النقطة الحدودية بين المغرب والجزائر، الحاملة اسم “زوج بغال” من الجانب المغربي و”مركز العقيد لطفي” عند الجزائريين، لترحيل ما يقارب 45 شابا مغربيا كانوا محتجزين لدى “الجارة الشرقية” للمملكة.

ووفق "هسبريس"، فإن المعنيين بهذه الخطوة كانوا مرشحين للهجرة غير النظامية نحو إسبانيا انطلاقا من سواحل الجزائرية، لكن علقوا في الجزائر طيلة سنة ونصف السنة، وتم إبقاؤهم محتجزين من دون أي إجراء قانوني أو حكم قضائي، بينما تعالت أصوات أسرهم للمطالبة بترحيلهم إلى التراب المغربي.

يذكر أن الحدود بين البلدين الجارين تم غلقها بعد تفجيرات مراكش عام 1994، إذ فرض الملك الراحل الحسن الثاني على الجزائريين التأشيرة لدخول المغرب وردت عليه الجزائر بغلق الحدود البرية بحجة أن قرار فرض التأشيرة "جاء أحادي الجانب".

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