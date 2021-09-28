المغرب.. ربع أعضاء مجلس النواب من النساء

المصدر: تونس - البيان

حصلت النساء على 24.3 في المئة من المنتخبين الجدد في مجلس النواب المغربي المكوّن من 395 برلمانياً، أي ما يعادل ربع المقاعد، وفق وزارة الداخلية التي كشفت تفاصيل الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من سبتمبر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أنّ ثمانية في المئة فقط من المنتخبين الجدد تقل أعمارهم عن 35 عاماً، بينما تتراوح أعمار 18 في المئة بين 35 و45 عاماً، فيما تبلغ نسبة من تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاماً 34 في المئة، وتبقى النسبة الأكبر للنواب الذين تجاوزوا 55 عاماً بنحو 40 في المئة.

وبشأن المستوى الأكاديمي للنواب الجدد، كشفت إحصائيات وزارة الداخلية، أنّ 66 في المئة منهم من مستوى تعليمي عالٍ، و28 في المئة يتوفرون على مستوى ثانوي، فيما يبلغ عدد البرلمانيين بمستوى ابتدائي خمسة في المئة فقط، بينما لا تتعدى نسبة الأميين في المجلس واحد في المئة بما لا يتجاوز ثلاثة نواب فقط. وحول الانتخابات المحلية والبلدية، أوضحت وزارة الداخلية، أنّ أكثر من 10 في المئة من المنتخبين الجماعيين دون مستوى دراسي. ووفق الوزارة، فإنّ 29.2 في المئة من المنتخبين في المجالس الجماعية لهم مستوى تعليمي عالٍ، و33.3 في المئة بمستوى تعليمي ثانوي، و27.1 في المئة بمستوى تعليمي ابتدائي، فيما يعتبر 10.3 في المئة من الأميين. وبشأن توزيع المنتخبين المحليين حسب الفئات العمرية، فإن 22.8 في المئة منهم تفوق أعمارهم 55 عاماً، و28.4 في المئة تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 عاماً، و27.9 في المئة تتراوح أعمارهم ما بين 35 و45 عاماً، و20.8 في المئة تقل أعمارهم عن 35 عاماً. ويشكل الرجال 73.3 في المئة من المنتخبين في الانتخابات المحلية والبلدية، فيما تبلغ نسبة النساء 26.6 في المئة من أصل 32513 منتخباً للسلطات المحلية في كل أنحاء المملكة.

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