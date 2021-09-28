السيسي يفتتح «بحر البقر» الأضخم عالمياً

المصدر: (القاهرة - وكالات)

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه «مصرف بحر البقر» التي تعتبر الأضخم من نوعها على مستوى العالم. وتم تنفيذ محطة «بحر البقر» بتكلفة وصلت إلى 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 5.6 ملايين متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وقال السيسي في كلمته أثناء افتتاح المحطة الأكبر في العالم: «أشكر كل القائمين على العمل هنا، شيء نتشرف به ويفرحنا أن ننتهي من المحطة في عامين، ما تم هو جهد ضخم للغاية وكانت المحطة تحتاج إلى 10 أو 15 سنة دون مبالغة، نعمل في محطة الدلتا وكل المشروعات بشكل متوازٍ، وبإذن الله تصل المحطة لأراضي الدلتا، نستطيع أن نقول لجميع الأهالي في سيناء إن المياه متوفرة».

وأكد السيسي، أن الدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضي الزراعية أو الترع أو الجسور، وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والجيش ستنتهي من إزالة كافة التعديات التي تمت خلال الثلاثين عاماً الماضية في موعد أقصاه ستة أشهر، إن تطلب الأمر ذلك. وشدد السيسي، على أنّ الدولة تسابق الزمن لتطوير المنشآت المائية بالكامل وشق الترع للحيلولة، دون أن تؤثر هذه التعديات على استفادة المواطنين والزراعة من تدفق المياه.

وأردف: «ما تم خلال السنوات السبع الماضية في كافة القطاعات ضمن مخطط الدولة حتى عام 2052، يمثل تقدماً كبيراً لتعويض ما فاتنا حيث نتحرك بمعدلات أسرع، ولكن يتعين أيضاً على المواطنين أن يساعدونا من خلال عدم التعدي على المنشآت، لأن هذه التعديات لها أثرها السلبي على كميات المياه التي تمر عبر فرعي دمياط ورشيد».

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