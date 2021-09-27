افتتاح أضخم محطة معالجة مياه عالمياً في مصر

المصدر: البيان

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن تكلفة المشروع بلغت نحو 18 مليار جنيه، مشيراً على أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 5.6 ملايين متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وذكر راضي، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه سيتم نقل المياه المعالجة إلى أراضي شمال سيناء، لتسهم في استصلاح 476 ألف فدان، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

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