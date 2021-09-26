جثث سودانيين في الصحراء الليبية.. ما قصتهم؟

المصدر: طرابلس - البيان

فككت النيابة العامة الليبية لغز مقتل سودانيين في الصحراء الجنوبية الشرقية عطشاً وجوعاً، حيث أعلن مكتب النائب العام عن ضبط شبكة تهريب مسؤولة عن وفاة ست مهاجرين ضمن 28 مهاجرا آخرين نقلتهم من السودان إلى ليبيا. وقالت النيابة إن مكتبها الابتدائي بمدينة الكُفرة ( جنوب شرق ) باشر التحقيق بمعاينة محل الواقعة ومعاينة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن «جماعة منظمة» نقلت 28 مهاجراً من السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية، ثم تخلت عن 14 منهم وسط الصحراء من دون طعام أو وسائل تساعدهم على العبور، ما تسبب في وفاة ست منهم بينما تاه البقية في الصحراء.

وأشارت النيابة إلى القبض على «عناصر شبكة تهريب المهاجرين في الداخل»، وصدور أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

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