جرائم حوثية بحق النازحين جنوب مأرب

المصدر: عدن- البيان

منعت ميليشيا الحوثي نزوح مئات الأسر من مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، ووجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نداء استغاثة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، للتحقيق في ما يتعرض له المدنيون بمديريات عين وبيحان وعسيلان وحريب في أطراف محافظتي شبوة ومأرب، مع موجة النزوح الجديدة، التي سببها فتح الميليشيا جبهة جديدة للقتال في جنوب محافظة مأرب.

موجة نزوح

وقالت الوحدة التنفيذية، إنّ موجة نزوح قادمة من مديريات عين وبيحان وعسيلان وحريب بدأت باتجاه مدينة مأرب، جراء هجوم الميليشيا، إذ تمّ رصد 70 حالة قدمت من هذه المناطق، فيما نزح أكثر من 500 شخص إلى محافظة شبوة، وبينما يزال النزوح مستمراً بسبب استمرار التصعيد الحوثي، حذّرت الوحدة من أنّ ذلك سيؤدي لموجة نزوح كبيرة ويضاعف معاناة المدنيين، ووفق مصادر محلية، فإنّ ميليشيا الحوثي قصفت عدداً من المنازل في مديرية رحبة مطلع سبتمبر الجاري، ما تسبّب في نزوح أكثر من 7200 شخص معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

تجنيد

على صعيد متصل، جندت ميليشيا الحوثي أكثر من 35 ألف طفل منذ العام 2014 قتل منهم أكثر من 2000 في الهجوم الأخير على مأرب، والمستمر منذ مطلع العام الجاري، فيما لا يزال سبعة آلاف منهم يقاتلون في الجبهات حتى الآن.

غسل أدمغة

وأكّدت الحكومة الشرعية في اجتماع رفيع المستوى المعني بحماية الأطفال في النزاع المسلح خلال جائحة «كورونا»، والذي عقد برعاية الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنيجر على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنّ الميليشيا جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ 2014 منهم 17 في المئة دون سن 11 عاماً، فيما يقاتل 6729 طفلاً بنشاط في الجبهات، ولفتت إلى أنّ ميليشيا الحوثي استخدمت المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم للجبهات. وحذرت الحكومة الشرعية من خطورة تحريف المناهج، التي تطبعها الميليشيا الانقلابية في مناطق سيطرتها، وما يشكله ذلك من تهديد بإنشاء جيل من المتطرفين. وذكرت أن قناصة الميليشيا تحصد أرواح الأطفال يومياً بطريقة بشعة في تعز، التي تعاني حصاراً خانقاً من قبل الحوثيين، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني.

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