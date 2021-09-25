ضوابط جديدة ستعتمدها مصر إزاء النشر في حوادث الانتحار

المصدر: القاهرة - البيان

في خطٍ متوازٍ مع الجدل الواسع الذي أحدثته واقعة انتحار فتاة من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة في حي مدينة نصر (شرقي القاهرة)، وهو الحادث الذي اشتهر إعلامياً بـ«حادث فتاة سيتي ستارز»، أثير جدل حول التناول الإعلامي للحادث والحوادث المشابهة، ما دفع المجلس الأعلى للإعلام إلى الإعلان عن قرار جديد مرتقب مرتبط بقضايا الانتحار.

ناقش المجلس بنود كود جديد لتغطية حوادث ومحاولات الانتحار، على أن يتم إصدارها خلال أسبوعين، بعد استطلاع الآراء المختلفة. ويتضمن الكود عشرة بنود أساسية، أولها النص على تغطية حوادث الانتحار في إطار تقديس واحترام الحق في الحياة، والمحافظة على النفس البشرية. كما نص الكود على ضرورة «بث رسالة إعلامية على أن تلك الحوادث أمر سلبي ومرفوض ومضر، من أجل تجنب تكرارها من الآخرين».

ومن بين بنود الكود الأساسية عدم اتخاذ حوادث الانتحار وسيلة لزيادة المشاهدة أو التفاعل أو المبيعات، فضلاً عن تجنب استخدام عبارات التمجيد أو الإعجاب أو التبرير أو الترويج لمثل هذه الحوادث، مع الامتناع عن بث مقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي لتلك الحوادث، وكذا عدم إبراز حوادث الانتحار أو إعطائها مواقع الصدارة في النشر أو البث.

ومن بين البنود أيضاً النص على أهمية بذل مزيد من العناية عند تغطية حوادث الانتحار أو محاولاته بالنسبة للمشاهير أو الشخصيات المعروفة، وكذا أهمية توضيح موارد وأماكن الدعم الطبي والنفسي والمجتمعي المتوافر، وذكر وسائل الاتصال وخطوط المساعدة الهاتفية والإلكترونية وغيرها لمواجهة مثل هذه الأزمات، مع تجنب الضرر النفسي الواقع على ذوي وأسر أصحاب حالات الانتحار أو محاولاته من جراء التغطية.

الحوادث

يعلق أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، د. صفوت العالم، على تلك الخطوة، بالإشارة إلى أن الأمر يتعين أن يمتد إلى تغطيات الحوادث بصفة عامة، وليس فقط حوادث الانتحار التي تشهدها مصر في فترات متباعدة ومتقطعة، ذلك أن تغطيات الحوادث عبر وسائل الإعلام تشهد كثيراً من الممارسات التي يتعين ضبطها.

ويلفت إلى نماذج لتلك الممارسات، من بينها العناوين المضللة واستخدام الأسماء المتشابهة، فضلاً عن استباق الأحكام القضائية وخلق مناخ من الإدانة لبعض المتّهمين والقفز على نتائج التحقيقات الخاصة بكل حادث، موضّحاً أن ثمة أخطاء مهنية متعدّدة في تغطيات الحوادث، أكبر وأكثر تنوعاً من قضية الانتحار.

ويلفت العالم في السياق نفسه إلى أن عدد حوادث الانتحار ليس كبيراً في مصر، ومع أهمية وضع ضوابط، فمن الضروري أن يمتد ذلك الأمر على مختلف الحوادث وليس فقط فيما يتعلق بالانتحار، بحيث يتم توسيع النظرة لمختلف القضايا المطروحة.

ولا يوجد إحصاء رسمي حديث في مصر بشأن عدد حوادث الانتحار، لكن مجلس الوزراء المصري أصدر في العام 2019 بياناً نفى فيه آنذاك ما وصفه بـ«الشائعات» بخصوص تصدر مصر المرتبة الأولى في معدلات الانتحار، واستدل المجلس في بيان له بإحصاءات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صادرة في العام 2017 والتي ذكرت أنه خلال العام المذكور (2017) وقعت 69 حالة انتحار فقط.

الجرائم الأسرية

وتحدث أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة في السياق نفسه، عن تغطيات على غرار الجرائم الأسرية وقضايا الخيانة الزوجية والطلاق والخلع، وجميعها قضايا تشهد ممارسات مهنية بحاجة إلى أن يتم ضبطها في التغطيات الإعلامية، لافتاً في الوقت نفسه إلى دور نقابتي الصحافيين والإعلاميين، في إجراء دورات تدريبية من قبل أساتذة مختصين في الإعلام وقانونيين وكبار الصحافيين أصحاب الخبرة، حول تغطية الحوادث، وكذلك الأكواد المهنية، على أن يتم تحليل الأخبار المنشورة وتوضيح مواطن الخلل فيها، سواء في الصحافة أو عبر الفضائيات.

ويستهدف المجلس الأعلى للإعلام من خلال تلك الضوابط معالجة مواطن الخلل في أي تغطية صحافية أو إعلامية لقضايا وحوادث الانتحار المختلفة، ومراعاة حقوق الإنسان، ومشاعر ذوي المنتحر.

وعادة ما يثار الجدل حول التغطيات الإعلامية لحوادث الانتحار، خاصة فيما يتعلق بنشر فيديوهات الانتحار وتفاصيل حياة المُنتحر ودوافعه، وهو ما تكرر بشكل لافت في الحادث الأخير، بما أثار تعليقات واسعة حول عديد من التغطيات حول الحادث.

وحذرت النيابة العامة المصرية مؤخراً من نشر وتداول فيديو انتحار «فتاة مول سيتي ستارز» بالقاهرة، مؤكدة أن من يفعل ذلك سيقع تحت طائلة القانون.

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