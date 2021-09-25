في سابقة تاريخية.. نساء المغرب يقتنصن عمودية الرباط والدار البيضاء

المصدر: (تونس - الحبيب الاسود)

حقّقت نساء المغرب، نتائج مهمة في انتخابات الحكم المحلي، إذ اختير عدد منهن للعمودية ورئاسة بلديات كبرى في سابقة لافتة. وأُعلن في العاصمة الرباط، عن انتخاب أسماء اغلالو مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار عمدة للمدينة، بعد تفوقها على منافسيها، حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وبديعة بناني، عن حزب العدالة والتنمية، إذ حازت على 58 صوتاً. وانتخبت اغلالو لتكون أول سيدة تتولى منصب عمدة للرباط، خلال جلسة أمس، بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى التي انعقدت الاثنين الماضي وشهدت حالة فوضى داخل وخارج القاعة.

وبرزت أسماء اغلالو الصحافية بجريدة «الرأي» الناطقة باللغة الفرنسية والناشطة السياسية، كنائبة لرئيس مجلس النواب عن فريق التجمع الدستوري في الولاية التشريعية 2016 - 2021.

وفي الدار البيضاء، تم انتخاب نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كأول امرأة تتولى منصب عمدة المدينة، بعدما حصلت على 105 أصوات من أصل 130، بينما نال منافسها عبد الصمد حيكر المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإخواني على 18 صوتاً. وستتشكل الحكومة البلدية الجديدة للدار البيضاء، من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري.

وكانت الرميلي تقلدت العديد من مناصب المسؤولية في مسارها العملي، إذ شغلت مهمة المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء، ومنصب مديرة إقليمية لوزارة الصحة المغربية في كل من بن امسيك وآنفا، ومنصب نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بحفظ الصحة في الولاية السابقة، كما كانت عضوة بمجلس مقاطعة سباتة لولايتين سابقتين.

وفي مراكش، انتخبت فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للمجلس الجماعي إثر حصولها على 79 صوتاً من أصل 81 مقعداً، بعد توافق التحالف الثلاثي الذي يجمع أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال. وانتخبت مباركة بوعيدة، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء الماضي، رئيسة لمجلس جهة كلميم وادنون، بعد حصولها على 28 صوتاً، فيما لم يحضر للجلسة 11 مستشاراً جهوياً. وجاء انتخاب بوعيدة إثر حصولها على أغلبية الأصوات مقابل حصول منافسها، محمد أبودرار، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي على صفر صوت.

وتم انتخاب فتيحة الحمامي، عن حزب الوحدة والديمقراطية، رئيسة لمجلس جماعة المحبس بإقليم أسا الزاك بمنطقة الصحراء المغربية، بعد أن نالت ثقة 11 عضواً مقابل خمسة صوتوا لمنافسها محمود خبيزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك من مجموع 16 عضواً.

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