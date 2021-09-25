تونس تُنهي حظر التجول

المصدر: (تونس - أ.ف.ب)

قرّر الرئيس التونسي، رفع حظر التجول الليلي المطبّق للحد من انتشار وباء «كوفيد 19»، كما أقرّ ضرورة إبراز شهادة تطعيم كاملة خلال المشاركة في التظاهرات العامة والخاصة. ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من غد. وأوضحت الرئاسة، أنه سيتم السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح بالمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.

كما حددت السلطات طاقة الاستيعاب بـ50 % في الأماكن المفتوحة والمغلقة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي متراً واحداً على الأقل. وأبقت القرارات الجديدة على إجبارية ارتداء الكمامة بالأماكن العامة ووسائل النقل، باستثناء الأطفال في عمر 6 سنوات وأقل.

كما فرضت الحكومة التلقيح على الوافدين إلى البلاد للمشاركة في أي فعاليات أو أنشطة أو تجمعات، وكثفت السلطات الصحية المدنية والعسكرية، حملات التلقيح والتقصي والتسريع. وستشدد السلطات المعنية المركزية والمحلية الرقابة والمتابعة بكافة القطاعات، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.

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