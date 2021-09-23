حفتر يتخلى عن قيادة الجيش مؤقتاً لخوض الانتخابات

المصدر: تونس- البيان

قرر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر التخلي مؤقتاً عن منصبه للترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، حيث أصدر، أمس، قراراً يكلف من خلاله الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية بمهام منصب القائد العام لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 23 سبتمبر وحتى تاريخ 24 ديسمبر.

وبذلك يكون حفتر قد أوفى بأحد شروط الترشح لرئاسة ليبيا، وفق القانون الصادر عن مجلس النواب، والذي ينص على أن يتخلى أي عسكري أو مدني ينوي الترشح على منصبه قبل ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي.

وتضمن القانون شروط الترشّح لمنصب رئيس الدولة، وهي «أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشّحه، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله».

وشملت شروط الترشح أيضاً «أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقاً صحياً، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفاً في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون».

الموعد الانتخابي

ولقبول الترشح لرئاسة الدولة، يجب أن يقدّم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب، كما يعد كل مرشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف له مستحقاته، حسب القانون.

ويعني تخلي حفتر عن منصبه مؤقتاً أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها رغم محاولات «الإخوان» وحلفائهم عرقله تنظيمها.

وكان حفتر كثف في المدة الأخيرة تحركاته على صعد عدة اجتماعية وثقافية ورياضية، ما أوحى باستعداده للترشح لرئاسة ليبيا.

وفي إطار الاستعدادات، التقى الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية إنه «تم التأكيد على دعم البعثة المستمر لعمل المفوضية ومناقشة الخطوات التالية، بشأن الاستعدادات الفنية لانتخابات 24 ديسمبر»، وأضاف البيان: «ناقش الطرفان التطورات الحالية بشأن إعداد القوانين الانتخابية من قبل السلطات التشريعية. كما هنأ منسق البعثة المفوضية على استكمال عملية تسجيل الناخبين بنجاح»، وتابع «أشار منسق البعثة إلى التقدم الكبير، الذي أحرزته المفوضية في تعزيز مستوى الاستعداد للانتخابات».

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