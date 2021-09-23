اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي بالمغرب

المصدر: (الرباط - أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، أمس، توصل حزبه والحزبين الآخرين اللذين فازا في الانتخابات التشريعية مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وبالإضافة إلى حزب أخنوش الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، سيجمع التحالف حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي أيضاً، وحزب الاستقلال المحافظ.

وقال أخنوش في مقر الحزب في الرباط إلى جانب ممثلين لحزبي الائتلاف الآخرين إن «الأحزاب الثلاثة حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار العاهل المغربي الملك محمد السادس وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم»، بحسب وكالة «ماب نيوز» المغربية للأنباء.

وأضاف، إن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية «هو توجه الإرادة الشعبية، كما عبرت عن ذلك نتائج الاقتراع، وكذلك القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي».

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