الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام طيران المغرب

المصدر: البيان

أعلنت الرئاسة الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية بدءاً من اليوم.

وأوضحت الرئاسة، في بيانها اليوم، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن مخصصاً لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، «بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي».

وأضاف: «قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداءً من اليوم»، وذلك حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية» نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية.

يُذكر أن الجزائر قطعت، في 24 أغسطس الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمةً إياه بممارسة «أعمال عدائية» ضدها.

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