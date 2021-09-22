قرار جديد بخصوص الثانوية العامة في مصر

المصدر: البيان

قرَّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، عدم طباعة كتب مدرسية ورقية لمرحلة الثانوية العامة، مؤكداً أن القرار بات نهائياً وبلا رجعة.

وقال شوقي، اليوم، حسبما أفاد موقع «صدى البلد»، إن مصر تحمَّلت تكاليف باهظة لشراء الملايين من أجهزة «التابلت»، موضحاً أن التحول الرقمي في المرحلة الثانوية قرار تم تطبيقه منذ 2018.

وأضاف أن الوزارة تكبَّدت أيضاً إنتاج وترجمة وإعداد المحتوى الرقمي الهائل والممتاز وكذلك المحطات التليفزيونية والرقمية.

وتابع: «كتب المرحلة الثانوية متاحة رقمياً، إضافة إلى مصادر التعلم الأخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت، وبالتالي لا داعي لشراء أي كتب ورقية من المكتبات على الإطلاق».

وذكر أن امتحانات الثانوية العامة المقبلة ستكون إلكترونية، مشدداً على عدم السماح بدخول أي كتب ورقية إلى اللجان.

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