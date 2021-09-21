السيسي ينعى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق

المصدر: البيان

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه بتويتر، "فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن، إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر، عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها.

وأضاف، "وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان. (بسم الله الرحمن الرحيم.. "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا)".

ولد طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935 وتخرج في الكلية الحربية عام 1956 ثم كلية القيادة والأركان. شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

أصبح وزيرا للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في عام 1993.

تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

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