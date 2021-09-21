مصر تدعم الحل السياسي في اليمن

المصدر: القاهرة - البيان

أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، موقف مصر الثابت بدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يلبي طموحات الشعب اليمني وإرادته الحرة ويحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه.

وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، الفريق محمد المقدشي، الذي يزور القاهرة.

وقال السيسي، إن الحل السياسي يجب أن يلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشدداً على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن في بلوغ تلك الأهداف.

بدوره، أكد المقدشي على علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات، لاسيّما على الصعيدين العسكري والأمني.

وأعرب الوزير اليمني، عن تطلع بلاده لاستمرار مصر في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.

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