الجزائر تطلق أول عملة معدنية تحمل صورة أحد شهداء ثورتها التحريرية

المصدر: البيان

أطلقت الجزائر أول عملة نقدية معدنية تحمل صور أحد شهداء ثورتها التحريرية من الاستعمار الفرنسي.

وكشف بنك الجزائر، أمس الأحد، عن عملة نقدية معدنية بقيمة 100 دينار جزائري، تحمل صورة الشهيد علي عمار المدعو "علي لابوانت".

وقد طبعت صورة الشهيد علي عمار داخل قلب العملة وفي وسطها على خلفية تركيبة منسوجة.

كما طبع داخل الطوق على الجزء العلوي من العملة النقدية اسم الشهيد علي عمار باللغة الوطنية وتاريخ ميلاده (1930) ووفاته (1957) مطبوعان داخل الطوق على الجزءين الأيمن و الأيسر من القطعة النقدية.

كما تم وضع نجمتين متساويتي الأبعاد فوق وتحت تاريخ الميلاد على اليمين وتاريخ الوفاة على يسار العلمة النقدية مطبوعتان داخل الطوق.

وتتشكل هذه العملة المعدنية (100 دينار جزائري) ذات الصنف ثنائي المعدن من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد ذي لون رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق بلون أصفر وردي.

وفيما يخص مميزاتها، فحجم القطر الخارجي 29,50/+0,05 مم وقطر القلب 19,55+/0,05- مم، وسمك الشريط 2,30 + / 0,05 مم، ووزن الطوق +5,60 /0,14غ، في حين أن وزن القلب 5,40+/0,11 غ والوزن الكلي يقدر بـ +11,00 /-0,25غ.

أما فيما يتعلق بالتركيبة الكيميائية فقلب العملة المعدنية يتكون من 87 بالمئة نحاس و13 بالمائة من مادة النيكل، وطوقه من مادة الفولاذ (430).

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