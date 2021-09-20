البحرين ترفض ادعاءات البرلمان الأوروبي المغلوطة بشأن الإمارات

المصدر: وام

أعربت مملكة البحرين عن رفضها البالغ لما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي من ادعاءات مغلوطة بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية قولها في بيان لها أمس "إن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات غير صحيحة ويفتقد إلى المصداقية و يتنافى مع ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات بارزة في مجال التنمية البشرية والحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها التزاما منها بما ينص عليه دستورها و قوانينها الوطنية.

وأكدت الوزارة أن سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل الإنساني وحماية الحقوق والتمسك بقيم المساواة والعدالة وعدم التمييز سجل ناصع تدل عليه المكانة الرفيعة التي تحتلها في المؤشرات العالمية وتصنيفها ضمن دول التنمية البشرية العالية للغاية في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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