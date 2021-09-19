ليبيا ومصر.. عودة الرحلات الجوية بعد انقطاع 7 سنوات

المصدر: طرابلس- البيان

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم، أن الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة ستستأنف بعد انقطاعها، منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، إنّ مصلحة الطيران المدني في كل من مصر وليبيا، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات «معيتيقة بطرابلس- مصراتة- بنينا ببنغازي» ومطار القاهرة الدولي ابتداء من 30 سبتمبر الجاري.

وأكد محمد حمودة أن القرار يأتي عقب الزيارة، التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر خلال الأيام الماضية، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها في مصر.

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار تونس قرطاج ابتداء من 22 سبتمبر الجاري، وكانت الخطوط التونسية قد أعلنت في بيان عن موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع طرابلس،

وقالت الشركة إنها قررت استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقاً من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي في ليبيا ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

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