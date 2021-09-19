بعد أنباء عن تدهور صحته.. أول ظهور لرئيس جيبوتي

المصدر: أ ف ب

عاد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله (73 عاماً) إلى البلاد وعاود ممارسة مهامه، وفق ما أعلنت الرئاسة التي يتولاها منذ عام 1999، وذلك بعدما سرت شائعات حول تدهور وضعه الصحي.

وكانت شائعات حول نقل جيله إلى مستشفى في باريس قد بدأت تسري الاثنين الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي.

والثلاثاء، نفى رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة صحة ما يشاع، وأكدا أن جيله يأخذ قسطاً من الراحة بعدما تعرّض لـ«إجهاد».

والأحد، أعلنت الرئاسة، في بيان، أن «رئيس الجمهورية عاد إلى العاصمة مساء، بعد زيارة خاصة إلى فرنسا».

وبحسب البيان، فإن «عودة رئيس الدولة تؤكد مواصلة الجهود بوتيرة أكثر استدامة لتنمية» البلاد.

ونشر حساب الرئيس عبر «تويتر» مشاهد لنزوله من الطائرة.

ويتولى جيله الرئاسة لولاية خامسة بعدما حصد 98 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز