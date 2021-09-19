اجتماع «عربي - أفريقي» منتظر في نيويورك

المصدر: تونس- البيان

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنّه وتنفيذاً للمبادرة التي تقدمت بها تونس، خلال الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، سينتظم على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع عربي- أفريقي من أجل تطوير آفاق التعاون، وضرورة إحكام التنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه وبتكليف من الرئيس قيس سعيد، يؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة إلى نيويورك للمشاركة في الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما سيشارك الوزير في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى بمختلف القضايا الدولية المطروحة، بما في ذلك المسار السياسي في ليبيا والوضع الإنساني في اليمن.

وأضافت الوزارة، إنّ هذه المشاركة ستعزّز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة عدد من التحديات القائمة، على رأسها مكافحة الإرهاب والتغييرات المناخية ومقاومة التمييز العنصري، في ضوء الذكرى 20 لإعلان وبرنامج عمل دربان ودعم الآليات الديمقراطية عبر مكافحة الإشاعة والمعلومات المغلوطة، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت الوزارة أنّ الجرندي سيلتقي عدداً من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز دور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة أممية قادرة على كسب الرهانات الدولية الماثلة، بإرساء سياسات دولية قائمة على التضامن من أجل إعادة البناء بشكل أفضل، وبما يحقق التعافي الشامل من تداعيات جائحة «كورونا» ومختلف الأزمات التي استنزفت مقدرات الإنسانية.

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