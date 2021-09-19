قيس سعيد يواصل تصدره استطلاعات الرأي في تونس

المصدر: وكالات

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدره استطلاعات الرأي و لا يزال يحافظ على شعبيته.

فقد كشف استطلاع للرأي، أن سعيّد يحظى بـ"ثقة كبيرة" لدى نحو 72 %من التونسيين، بعد أكثر من شهر ونصف على إعلانه هذه الإجراءات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء وجريدة "المغرب" اليومية، الذي نشر في عددها ليوم الأحد، حيازته 90 بالمائة من نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما تواصل ارتفاع نسبة تفاؤل التونسيين بالمرحلة المستقبلية إلى 77.2 %، فيما عبّر 71.7 % منهم عن أن البلاد "تسير في الاتجاه الصحيح".

في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع بقاء حظوظ الحزب الدستوري الجحر في الانتخابات التشريعية وافرة بحوالي 34%، مقابل 26.1 %عبروا عن رغبتهم في التصويت لتيار سعيّد في حال شكل حزبا أو تقدم بقوائم مستقلة، بينما تراجعت حركة النهضة إلى المركز الثالث بنوايا تصويت لم تتجاوز 12.1 %.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الجاري، على عينة مكونة من 1983 تونسياً، أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وتأتي هذه النتائج في ظل أوضاع استثنائية تمر بها تونس منذ 25 يوليو الماضي، تاريخ الإعلان عن "حالة الخطر الداهم" من طرف قيس سعيّد استناداً إلى المادة 80 من الدستور، التي أعقبتها قرارات إقالة وتحفظ طالت عدداً من مسؤولي الدولة والنواب.

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