ميليشيا الحوثي تتجرع مر الهزائم جنوبي الحديدة

المصدر: (عدن - البيان)

تصدت القوات المشتركة، أمس، لثلاث هجمات متزامنة شنتها ميليشيا الحوثي في جبهات حيس والتحيتا والجبلية جنوبي الحديدة، ضمن خروقها المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة، أنّ الميليشيا نفذت ثلاث هجمات متزامنة على مدينتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، مستخدمة مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وغطاء نارياً مكثفاً بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة طال معظم المنازل في أطراف المناطق المستهدفة، إلّا أنّ وحدات القوات المشتركة المرابطة لتأمين التجمعات السكنية في حيس والتحيتا والجبلية، خاضت اشتباكات عنيفة مع الميليشيا انتهت بتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي منطقة الفازة لقي ثمانية حوثيين مصرعهم وأصيب العشرات، في تصدي القوات المشتركة لهجوم الميليشيا على منطقة الفازة التابعة للتحيتا جنوبي الحديدة. وقالت القوات المشتركة، إنّها تصدت لهجوم ميليشيا الحوثي ضمن تصعيدها المستمر في مناطق متفرقة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

إلى ذلك، قالت الحكومة اليمنية، إن هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء المخا في تعز، وقع في الوقت الذي كان وفد حكومي يزور الميناء لمراقبة عملياته. وجاء في خطاب قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، إنها تعد الهجوم جريمة شنيعة ارتكبتها الميليشيا بمهاجمتها ميناء المخا. وأوضحت الحكومة، أن الهجوم الحوثي نفذ بعد فترة وجيزة من انتهاء السلطات المحلية من إعادة تأهيل مرافق الميناء تمهيداً لاستئناف استقبال البضائع التجارية، والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز