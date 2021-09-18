عقوبات أمريكية جديدة على أفراد لصلتهم بحزب الله

المصدر: (واشنطن - وكالات )

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأفراد لصلتهم بحزب الله. وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أمس، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة وأفراد على صلة بميليشيات حزب الله المصنّفة إرهابية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد أعضاء تلك الشبكة المالية، الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة لدعم حزب الله و«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك، أكدت أن هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري.

كما أوضحت أن من بين هؤلاء علي الشاعر (الملقب بالشاعر علي) وجمال حسين عبد علي عبد الرحيم، المعروف أيضاً باسم الشاطي، أو «الشطي».

بالإضافة إلى المذكورين أعلاه، فرضت عقوبات على كل من حسيب محمد هدوان، وطالب حسين. وأوضحت أن هدوان يُعرف أيضاً باسم الحاج زين، وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، ويتبع مباشرة زعيمه حسن نصرالله.

وكشفت أنه مسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان، فيما يتولى الشاعر إدارة مكتبه، ويقبل المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000.

أما طالب حسين، فقد أفادت بأنه نسق تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله، عبر الشطي، كما سافر مرات عدة إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله والتبرع بالمال.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية فرضت على مر السنوات الأخيرة عشرات العقوبات على حزب الله، مصنفة قياداته على قائمة الإرهاب.

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